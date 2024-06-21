Айозе Перес о дебюте на Евро-2024: «Я многим пожертвовал ради этого момента»

Нападающий сборной Испании Айозе Перес прокомментировал свой дебют на Евро-2024 во втором матче за национальную команду.

«Я многим пожертвовал и усердно работал ради этого многие годы. Это особенный момент. Я сказал себе: «Надо как следует им насладиться». Я наслаждался весь матч и очень горжусь своим дебютом на Евро», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.