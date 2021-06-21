Нападающий сборной Хорватии Петкович: «Я не дотягиваю до уровня, которого от себя ожидаю»

Форвард сборной Хорватии Бруно Петкович рассказал об ожиданиях от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии.



«Я не дотягиваю до уровня, которого от себя ожидаю. Фанаты ждут от меня большего. Однако у нашей сборной никогда не было недостатка в бойцовских качеств, воли и самоотдачи», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

У Хорватии одно очко и 3-я позиция в группе D. В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.