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Нападающий сборной Хорватии Петкович: «Я не дотягиваю до уровня, которого от себя ожидаю»

07:13
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Форвард сборной Хорватии Бруно Петкович рассказал об ожиданиях от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии.

«Я не дотягиваю до уровня, которого от себя ожидаю. Фанаты ждут от меня большего. Однако у нашей сборной никогда не было недостатка в бойцовских качеств, воли и самоотдачи», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

У Хорватии одно очко и 3-я позиция в группе D. В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/

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