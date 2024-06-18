Форвард сборной Германии на разминке перед матчем с Шотландией сломал болельщику руку

Нападающий сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг случайно сломал руку болельщику Каю Флатманну, сообщает NRD.

Инцидент произошел в пятницу, 14 июня, во время разминки немецкой команды перед матчем открытия Евро-2024 с шотландцами.

«Я пел гимн, лежа на носилках. Не знаю, смеяться или плакать. Мне пришлось отказаться от мечты побывать на матче открытия, но когда еще вы вот так глупо сломаете себе руку», — приводит слова Флатманна NRD.

Отмечается, что фанату не потребовалась операция. А в качестве компенсации в Немецком футбольном союзе (DFB) пообещали подарить ему футболку Фюллькруга.

Сборная Германии проведет матч второго круга группового этапа Евро-2024 против Венгрии. Встреча состоится 19 июня.