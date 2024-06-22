Жиру о ничьей Франции с Нидерландами: «Мы доминировали, нужно быть более безжалостными в атаке»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал ничью с Нидерландами (0:0) в матче 2-го тура группы D на Евро-2024.

«Мы доминировали и создали больше моментов. Я немного расстроен, мы хотели победить. Впрочем, ничья — это не так плохо. Наша судьба все еще в наших руках.

Надо быть более безжалостными в чужой штрафной. Нам немного не повезло, но и не хватило эффективности, к тому же, вратарь нидерландцев отлично отыграл. Но самое главное — продолжать создавать моменты», — приводит официальный сайт УЕФА слова Жиру.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Евро-2024 Франция сыграет против Польши, а Нидерланды — против Австрии. Оба матча пройдут во вторник, 25 июня и начнутся в 19.00 (мск).