Нападающий сборной Финляндии Похьянпало: «Великая победа для нас, но главным остается состояние Эриксена»

Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало высказался о матче против Дании (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Конечно, нам было тяжело выходить на поле после возобновления матча, и я могу только представить, насколько тяжело было датчанам. Великая победа для нас, но самое главное, о чем мы думаем сейчас, — состояние Кристиана», — приводит слова Похьянпало BBC Sport со ссылкой на YLE.

Матч Дания — Финляндия был прерван из-за инцидента. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Позже появилась информация, что он был доставлен в больницу, жив и находится в сознании.

Матч возобновился в 21:30 (мск). Похьянпало забил единственный гол встречи. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. 16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге.