Нападающий сборной Финляндии Похьянпало: «Великая победа для нас, но главным остается состояние Эриксена»
Нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало высказался о матче против Дании (1:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.
«Конечно, нам было тяжело выходить на поле после возобновления матча, и я могу только представить, насколько тяжело было датчанам. Великая победа для нас, но самое главное, о чем мы думаем сейчас, — состояние Кристиана», — приводит слова Похьянпало BBC Sport со ссылкой на YLE.
Матч Дания — Финляндия был прерван из-за инцидента. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Позже появилась информация, что он был доставлен в больницу, жив и находится в сознании.
Матч возобновился в 21:30 (мск). Похьянпало забил единственный гол встречи. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. 16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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