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Фоден вернется в расположение сборной Англии 28 июня

Руслан Минаев
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Форвард сборной Англии Фил Фоден вернется в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня, сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист возвращался в Великобританию из-за семейных обстоятельств, а именно рождения третьего ребенка.

Ожидается, что вингер присоединится к команде к закрытой тренировке перед игрой со сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024. Встреча пройдет 30 июня. Начало — в 19.00 мск.

На чемпионате Европы в Германии Фоден выходил в стартовом составе во всех трех матчах группового турнира — против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0).

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Фил Фоден
Чемпионат Европы по футболу
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