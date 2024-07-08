Начо — о выходе Испании в полуфинал Евро: «Целью было пройти как можно дальше»

Защитник сборной Испании Начо Фернандес прокомментировал выход команды в полуфинал Евро-2024.

«Мы очень счастливы. Целью было пройти как можно дальше, и мы уже в полуфинале. Было тяжело в четвертьфинале с Германией, как и следовало ожидать, но огромная радость победить. Я узнал о вызове в сборную на Евро, когда тренировался. Клубный физиотерапевт сказал мне. Внутри было чувство удовлетворения и радость. Представлять свою страну — это наивысшая награда для игрока. Ничто не может сравниться с этим.

Теперь мы в полуфинале сыграем с Францией — мировой державы с таким игроком, как Мбаппе, который, возможно, является одним из лучших футболистов в мире», — приводит слова Начо Marca.

Матч ? финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.