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Сегодня, 01:38

Начо — о выходе Испании в полуфинал Евро: «Целью было пройти как можно дальше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Испании Начо Фернандес прокомментировал выход команды в полуфинал Евро-2024.

«Мы очень счастливы. Целью было пройти как можно дальше, и мы уже в полуфинале. Было тяжело в четвертьфинале с Германией, как и следовало ожидать, но огромная радость победить. Я узнал о вызове в сборную на Евро, когда тренировался. Клубный физиотерапевт сказал мне. Внутри было чувство удовлетворения и радость. Представлять свою страну — это наивысшая награда для игрока. Ничто не может сравниться с этим.

Теперь мы в полуфинале сыграем с Францией — мировой державы с таким игроком, как Мбаппе, который, возможно, является одним из лучших футболистов в мире», — приводит слова Начо Marca.

Матч ? финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Marca
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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