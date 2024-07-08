Начо — о матче с Францией: «На этом Евро они показывают более оборонительную игру»

Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции.

«Франция — очень физически мощная команда, у них также есть игроки очень высокого уровня. На этом чемпионате Европы, возможно, они показывают более оборонительную игру, но они — команда, которая может остановить вас, которая может загнать вас в вашу зону на многие минуты матча, и это то, чего мы не хотим. Наша идея заключается в том, чтобы взять инициативу в свои руки, как мы делали со всеми командами на этом турнире», — приводит слова Начо Marca.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.