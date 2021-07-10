На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев

Около миллиона летающих муравьев может оказаться на стадионе «Уэмбли» во время финала Евро-2020 между Англией и Италией, сообщает Sky News.

По сведениям источника, рой насекомых был зафиксирован на снимках с радаров, опубликованных метеорологической службой. Большое скопление летающих насекомых обнаружено над значительной частью территории Лондона, в том числе в районе «Уэмбли».

11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Матч пройдет в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22.00 мск.