На матчах Евро-2021 в Санкт-Петербурге может быть 50% зрителей

Председатель российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что вместимость «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге на матчах турнира может составить 50 и более процентов.

— Пока все 12 городов, где должны пройти матчи, в гонке, — сказал Сорокин «СЭ». — По допуску зрителей на трибуны вопрос будет решаться в апреле, и никаких общих стандартов не будет, для каждого города все будет индивидуально. Думаю, что в Санкт-Петербурге речь может идти о допуске 50 и даже более процентов зрителей. Как видите, динамика по заболевшим в последнее время положительная.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. В группе B сборная России сыграет с Данией, Бельгией и Финляндией.

(Дмитрий Гирин)