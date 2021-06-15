Сегодня, 15 июня, на финско-российской границе может произойти коллапс в связи с приездом болельщиков на матч Евро-2020 между сборными этих стран, информирует Ilta-Sanomat. Как отмечается, Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK) продала более 700 автобусных поездок, и все они едт из Финляндии в Санкт Петербург.

«Каждый час автобусы отправляются в шахматном порядке, — отметил секретарь и сотрудник по связям с общественностью SMJK Ааро Куйвалайнен. — Пока мы не знаем, будет ли усилен штат сотрудников Пограничной службы России на ближайшие два дня. Меня волнует то, как долго им придется стоять на границе. Возможно, во вторник не все смогут ее пересечь. Надеюсь лишь, что наши болельщики смогут соблюсти все правила въезда на территорию России, чтобы не было отказов».

По словам Куйвалайнена, первый автобус с финскими болельщиками прибыл в Санкт-Петербург еще вчера, 14 июня, и не обошлось без трудностей.

«Помню все до минуты, особенно пограничный контроль, потому что потом на мой телефон пришло сообщение о том, что мы прибыли в Россию, — рассказал Куйвалайнен. - Мы не смогли вовремя добраться до своего отеля в Санкт-Петербурге из-за пограничного контроля. Он длился целых два с половиной часа. У каждого болельщика был взят тест на коронавирус. При этом тестирование проводил всего один сотрудник погранслужбы.

Двоих фанатов не пустили на территорию России. У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза".

Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Сборная России в первом туре проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы Финляндия победила Данию (1:0).