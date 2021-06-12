«На Евро он забьет и будет лучшим». Боярский — о Дзюбе
Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский объяснил в интервью «СЭ», что смущает его в игре сборной России накануне Евро, а также высказал мнение о форварде Артеме Дзюбе и полузащитнике Александре Головине.
— Что конкретно настораживает в игре сборной России?
— Вот смотрел две недели назад финал Лиги чемпионов. «Челси» и «Манчестер Сити» выдали потрясающий матч. Больше напоминавший шахматы. Самое главное, из игры никто не выключался. Ни на секунду! А у наших после расставания с мячом сразу все заканчивается — и мысль, и движение. Они просто не знают, что делать дальше!
— Даже так?
— Ну конечно! В игре лишь тот, кто владеет мячом. Остальные — будто в прострации. В такие моменты и начинаешь понимать разницу в классе. В Европе совсем другой футбол.
— Значит, прав Головин? Который назвал Дзюбу королем «Тамбова» и добавил: «Только им по четыре забивает».
— Я не в курсе, что сказал Головин, но как раз к Дзюбе у меня меньше всего претензий. Уверен, на Евро он забьет и будет в нашей команде лучшим. Артем — хороший футболист, незаурядная личность. Может сплотить ребят, повести за собой. Настоящий энерджайзер. Не дай бог, с Дзюбой что-то случится — тогда у нас вообще шансов нет.
— Головин-то в «Монако» прибавил?
— Безусловно. Правда, не в тех объемах, в каких хотелось бы. Умеет он многое, но на поле по-прежнему вспыхивает фрагментами. Перефразируя Дзюбу, можно сказать, что Головин — король эпизода. На главные роли пока не тянет.
(Александр Кружков)
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