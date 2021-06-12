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«На Евро он забьет и будет лучшим». Боярский — о Дзюбе

13:50
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
Михаил Боярский. Фото Алексей Иванов
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Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский объяснил в интервью «СЭ», что смущает его в игре сборной России накануне Евро, а также высказал мнение о форварде Артеме Дзюбе и полузащитнике Александре Головине.

— Что конкретно настораживает в игре сборной России?

— Вот смотрел две недели назад финал Лиги чемпионов. «Челси» и «Манчестер Сити» выдали потрясающий матч. Больше напоминавший шахматы. Самое главное, из игры никто не выключался. Ни на секунду! А у наших после расставания с мячом сразу все заканчивается — и мысль, и движение. Они просто не знают, что делать дальше!

— Даже так?

— Ну конечно! В игре лишь тот, кто владеет мячом. Остальные — будто в прострации. В такие моменты и начинаешь понимать разницу в классе. В Европе совсем другой футбол.

— Значит, прав Головин? Который назвал Дзюбу королем «Тамбова» и добавил: «Только им по четыре забивает».

— Я не в курсе, что сказал Головин, но как раз к Дзюбе у меня меньше всего претензий. Уверен, на Евро он забьет и будет в нашей команде лучшим. Артем — хороший футболист, незаурядная личность. Может сплотить ребят, повести за собой. Настоящий энерджайзер. Не дай бог, с Дзюбой что-то случится — тогда у нас вообще шансов нет.

— Головин-то в «Монако» прибавил?

— Безусловно. Правда, не в тех объемах, в каких хотелось бы. Умеет он многое, но на поле по-прежнему вспыхивает фрагментами. Перефразируя Дзюбу, можно сказать, что Головин — король эпизода. На главные роли пока не тянет.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Михаила Боярского

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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