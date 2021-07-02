На Евро-2020 забито больше автоголов, чем на всех предыдущих чемпионатах Европы, вместе взятых
Полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария стал автором 10-го автогола на Евро-2020 в матче 1/4 финала турнира против Испании.
Таким образом, теперь на нынешнем чемпионате Европы забито больше автоголов, чем на всех 15 предыдущих европейских первенствах, вместе взятых (9).
10 — Denis Zakaria's own goal is the tenth we've seen at #EURO2020, which is now one more than were scored at each of the previous 15 editions of the European Championships combined (9). Dubious. pic.twitter.com/odGEGutwDK— OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2021
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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