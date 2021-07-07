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На Евро-2020 был забит 11-й автогол

22:44
Автогол Симона Кьера в матче с Англией. Фото AFP
Автогол Симона Кьера в матче с Англией. Фото AFP
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Защитник сборной Дании Симон Кьер стал автором автогола в матче 1/2 финала чемпионата Европы против Англии. Это уже 11-й автогол на это турнире.

Кьер пытался прервать прострел, но срезал мяч в свои ворота.

Напомним, на Евро-2020 до этого мячами в собственные ворота отмечались: Войцех Щенсны (Польша), Матс Хуммельс (Германия), Мерих Демирал (Турция), Лукаш Градецки (Финляндия), Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру (оба — Португалия), Юрай Куцка и Мартин Дубравка (оба — Словакия), Педри (Испания) и Денис Закария (Швейцария).

За всю историю континентальных первенств было забито 9 автоголов, а на Евро-2020 — уже11.

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.

Англия — Дания

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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