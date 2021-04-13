Мюнхен отказался давать УЕФА гарантии по допуску болельщиков на матчи Евро-2020

Мэр Мюнхена Дитер Рейтер не гарантирует выполнение требований УЕФА о допуске болельщиков на стадион во время матчей чемпионата Европы по футболу.

«На сегодняшний день мы не можем исключать вариант, при котором зрителям не будет разрешено посещать футбольные матчи в июне. Это связано со скоростью распространения коронавируса и существующими ограничениями в Баварии», — цитирует Рейтера Reuters.

Ранее стало известно, что Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин пока не предоставили информацию по допуску фанатов на трибуны в ходе матчей Евро-2020. 19 апреля УЕФА примет решение о возможном переносе матчей турнира из этих городов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Мюнхене состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.