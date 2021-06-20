Мюллер считает, что игрокам сборной Германии не стоит становиться высокомерными после победы над Португалией

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер проанализировал матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Португалии (4:2).

«У нас было много хороших моментов, но многое еще предстоит улучшить, - цитирует Мюллера Goal.com. - Иначе это может стоить нам очков. Теперь у нас в активе три очка, все в наших руках. Дальше мы не должны переусердствовать или становиться высокомерными, но мы можем верить в себя. Можно немного порадоваться, почувствовать эйфорию».

Следующий матч команда Йоахима Лева сыграет против Венгрии 23 числа в 22:00 (мск).