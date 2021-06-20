Мюллер считает, что игрокам сборной Германии не стоит становиться высокомерными после победы над Португалией
15:22
Нападающий сборной Германии Томас Мюллер проанализировал матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Португалии (4:2).
«У нас было много хороших моментов, но многое еще предстоит улучшить, - цитирует Мюллера Goal.com. - Иначе это может стоить нам очков. Теперь у нас в активе три очка, все в наших руках. Дальше мы не должны переусердствовать или становиться высокомерными, но мы можем верить в себя. Можно немного порадоваться, почувствовать эйфорию».
Следующий матч команда Йоахима Лева сыграет против Венгрии 23 числа в 22:00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/muller-warns-germany-arrogance-euro-2020-portugal/usrvg47z95qo1s6839uil90va
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