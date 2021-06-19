Мюллер призвал сборную Германии не терять бдительность после победы над Португалией

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал победу команды в матче с Португалией (4:2) на Евро-2020.

«Нам были жизненно необходимы эти три очка, и теперь наша судьба снова в наших руках, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 19 июня. — Но нельзя утрачивать бдительность — против сборной Венгрии очень неудобно играть.

Сегодня были хороши многие аспекты нашей игры, но было и то, что нам нужно существенно улучшать. Некоторые из наших атак получились по-настоящему мощными».

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.