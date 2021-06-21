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Мюллер получил травму колена и пропустит матч сборной Германии с Венгрией

14:43
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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер пропустит матч команды против Венгрии на Евро-2020, сообщает Bild.

Сегодня пресс-служба немецкой национальной команды сообщила, что 31-летний футболист пропустил тренировку из-за повреждения правого колена. Как сообщает Bild, игрок не выйдет на поле в матче с Венгрией, также под вопросом находится его участие в игре 1/8 финала чемпионата Европы в случае, если немцы попадут в плей-офф.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Немцы занимают третье место в группе F, венгры идут на последней, четвертой строчке с 1 очком.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/europameisterschaft/em-2021-jogi-zittert-um-mueller-er-fehlte-im-training-76827434.bild.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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