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Мюллер и Клостерманн не сыграют против Венгрии

06:28
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Участие нападающего Томаса Мюллера и защитника Лукаса Клостерманна в матче Евро-2020 против Венгрии под вопросом.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, оба игрока накануне матча не тренировались в общей группе. Он работали отдельно от всей команды.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Немцы занимают третье место в группе F, венгры идут на последней, четвертой строчке с 1 очком.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024475--germany-vs-hungary/

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