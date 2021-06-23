Мюллер и Клостерманн не сыграют против Венгрии

Участие нападающего Томаса Мюллера и защитника Лукаса Клостерманна в матче Евро-2020 против Венгрии под вопросом.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, оба игрока накануне матча не тренировались в общей группе. Он работали отдельно от всей команды.

Матч Германия — Венгрия состоится 23 июня, начало встречи — в 22.00 (мск). Немцы занимают третье место в группе F, венгры идут на последней, четвертой строчке с 1 очком.