Мусиала — второй самый молодой игрок в истории, забивший в первых двух матчах на старте Евро

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории, забившим в своих первых двух матчах на старте чемпионата Европы.

Ранее 21-летний Мусиала отличился в матче против национальной команды Венгрии (2:1).

Лишь один футболист забивал в более юном возрасте в первых двух матчах турнира — венгр Ференц Бене в 1964 году (19 лет).

В заключительном матче группового этапа команда Юлиана Нагельсмана встретится со Швейцарией 23 июня.