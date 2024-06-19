Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:21

Мусиала — второй самый молодой игрок в истории, забивший в первых двух матчах на старте Евро

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джамал Мусиала.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории, забившим в своих первых двух матчах на старте чемпионата Европы.

Ранее 21-летний Мусиала отличился в матче против национальной команды Венгрии (2:1).

Лишь один футболист забивал в более юном возрасте в первых двух матчах турнира — венгр Ференц Бене в 1964 году (19 лет).

В заключительном матче группового этапа команда Юлиана Нагельсмана встретится со Швейцарией 23 июня.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
0
Читайте также
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
Опубликован состав сборной России на Олимпиаду в Париже
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Модрич: «У Хорватии нет других вариантов, кроме как обыгрывать Италию. Верю, что мы это сделаем»

Гюндоган признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Венгрией

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости