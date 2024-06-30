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Мусиала — второй самый молодой игрок в истории Евро, забивший три гола на турнире

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Джамал Мусиала.
Фото Reuters

В субботу, 29 июня, сборная Германии одержала победу над Данией (2:0) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Полузащитник немецкой команды Джамал Мусиала стал автором второго забитого мяча национальной команды. Для 21-летнего хавбека этот гол стал третьим на турнире.

Таким образом, Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории, забившим три гола в рамках одного Евро. Лишь англичанину Уэйну Руни это удалось сделать в более юном возрасте (18 лет , 7 месяцев и 28 дней).

В четвертьфинале ЧЕ-2024 команда Юлиана Нагельсмана сыграет с победителем пары Испания — Грузия.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
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