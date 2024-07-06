Мусиала поблагодарил болельщиков за поддержку сборной Германии на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала обратился к болельщикам национальной команды после вылета с Евро-2024. 5 июля команды в 1/4 финала проиграла Испании (1:2).

«Невероятно больно так расставаться. Мы сделали все, что могли. Спасибо за вашу невероятную поддержку на протяжении всего турнира. Надеюсь, что мы смогли вернуть вам хоть что-то! Мы встанем и вернемся сильнее!» — написал Мусиала в соцсети Х (ранее Twitter).

В пятницу, 5 июля, немцы в четвертьфинальном матче уступили национальной команде Испании в дополнительное время (1:2) и покинули турнир. Встреча проходила в Дюссельдорфе.