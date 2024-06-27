Мусиала ответил, какой игрок впечатлил его на Евро-2024
Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала назвал футболиста команды Испании, игра которого ему понравилась.
«Ламин Ямаль из Испании. Мне нравятся игроки, которые сильны в ситуациях один в один, смелы и делают игру более красивой», — цитирует Мусиалу Bayern & Germany.
На этом турнире Ямаль провел три матча, отметившись одной передачей. Сборная Испании с первого места в группе вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Грузией.
Сегодня, 27 июня, стало известно, что 16-летний форвард получил среднее образование.
Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
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