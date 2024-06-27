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Сегодня, 22:51

Мусиала ответил, какой игрок впечатлил его на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала назвал футболиста команды Испании, игра которого ему понравилась.

«Ламин Ямаль из Испании. Мне нравятся игроки, которые сильны в ситуациях один в один, смелы и делают игру более красивой», — цитирует Мусиалу Bayern & Germany.

На этом турнире Ямаль провел три матча, отметившись одной передачей. Сборная Испании с первого места в группе вышла в плей-офф, где в 1/8 финала сыграет с Грузией.

Сегодня, 27 июня, стало известно, что 16-летний форвард получил среднее образование.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Джамал Мусиала
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