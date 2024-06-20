Якин — о голе сборной Швейцарии: «Шакири подтвердил, что живет и дышит футбольными моментами»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал ничью в матче Евро-2024 против Шотландии (1:1).

«Шакири подтверждает сегодня в очередной раз, что он живет и дышит такими моментами. Это был невероятно меткий удар, и для него это было единственным, что он мог сделать в той ситуации», — цитирует пресс-служба УЕФА Якина.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.