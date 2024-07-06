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6 июля, 23:20

Якин – о поражении Швейцарии от Англии: «Это больно, но мы можем гордиться собой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча против Англии (1:1, пенальти 3:5) в 1/4 финала Евро-2024.

«Это больно. Мы приложили столько усилий, создали столько моментов. Мне жаль ребят и всю страну. У Англии было не так много моментов, а мы создали немало своих. Мы не заслужили возвращения домой, но можем по-настоящему гордиться собой.

Мы вылетели, потому что сегодня этого было недостаточно. Серия пенальти – это вопрос удачи, а у нас ее не было. Мы доставили большим командам много проблем, поэтому уезжаем с высоко поднятой головой», – приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с победителем пары Нидерланды – Турция.

Мурат Якин
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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