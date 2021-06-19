Моутинью: «Мы никак не могли выйти из-под прессинга Германии, но все же прогресс был»
Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал результат матча Евро-2020 против команды Германии (2:4).
«Такого итога мы не хотели. Порой не удавалось сдерживать сборную Германии, но нам нужно вынести из этой игры и положительные моменты. У сборной Германии отличная команда, много хороших игроков, умело взаимодействующих между линиями. Мы никак не могли выйти из-под их прессинга, но все же прогресс был. Мы довели счет до 2:4. Кроме того, мяч попал в штангу. Нужно продолжать работать», — цитирует Моутинью официальный сайт УЕФА.
В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024466--portugal-vs-germany/
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