Моутинью: «Мы никак не могли выйти из-под прессинга Германии, но все же прогресс был»

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью прокомментировал результат матча Евро-2020 против команды Германии (2:4).

«Такого итога мы не хотели. Порой не удавалось сдерживать сборную Германии, но нам нужно вынести из этой игры и положительные моменты. У сборной Германии отличная команда, много хороших игроков, умело взаимодействующих между линиями. Мы никак не могли выйти из-под их прессинга, но все же прогресс был. Мы довели счет до 2:4. Кроме того, мяч попал в штангу. Нужно продолжать работать», — цитирует Моутинью официальный сайт УЕФА.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду и Диогу Жота. У немцев голы в активе Кая Хаверца и Робина Гозенса, а Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру забили в свои ворота.