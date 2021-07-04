Моуринью считает, что сборная Англии могла забить больше голов в матче с Украиной на Евро

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе сборной Англии над Украиной (4:0) в 1/4 финала Евро.

«Англии было очень легко против Украины. Слишком легко. Конечно, команда хорошо сыграла, и сама себе облегчила задачу, но, как я и думал, проблем тут и не должно было возникнуть.

Сборная Англии могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций. И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно», — цитирует Моуринью The Sun.

Полуфинал Евро Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.