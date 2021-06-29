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Моуринью раскритиковал сборную Франции

18:51

Бывший тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал сборную Франции после матча 1/8 финала Евро-2020 со Швейцарией (3:3, 4:5 пен).

«У Франции прекрасный состав, хороший тренер. Но командой была именно Швейцария. У них нет звезд, но тренер проделал невероятную работу. Из команды, которая с трудом отбирается на большие турниры, они превратились в участника решающих стадий Евро и чемпионата мира», — цитирует Моуринью talkSPORT.

Швейцария одержала победу над Францией в матче 1/8 финала Евро-2020 (3:3, 5:4 — по пенальти).

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Швейцарии сыграет с Испанией. Встреча состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 (мск).

Дополнительная информация:

https://talksport.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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