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Моуринью раскритиковал Бруну Фернандеша за его игру на Евро-2020

06:35
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал игру полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша на Евро-2020.

«Португалия — команда высокого уровня, которая способна победить любого. Правда, для этого ей нужно, чтобы на поле было 11 игроков. Бруну Фернандеш, конечно, выходил на поле в прошлых двух встречах, но он не играл. Надеюсь, что в матче с Францией он наконец начнет что-то делать, потому что он — игрок с невероятным потенциалом. Он умеет пасовать, забивать, зарабатывать пенальти и забивать их, реализовывать штрафные. Ему есть что дать сборной Португалии, но реальность такова, что его не было в первых двух матчах», — приводит Mirror слова Моуринью.

Сегодня, 23 июня состоится последний день группового турнира Евро-2020. В 22.00 (мск) пройдет матч Португалия — Франция. Португальцы идут на втором месте в группе F с 3 очками в 2 матчах, французы лидируют с 4 очками в 2 встречах.

Дополнительная информация:

https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/mourinho-fernandes-portugal-euro-2020-24374733

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