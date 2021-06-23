Моуринью раскритиковал Бруну Фернандеша за его игру на Евро-2020

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал игру полузащитника сборной Португалии Бруну Фернандеша на Евро-2020.

«Португалия — команда высокого уровня, которая способна победить любого. Правда, для этого ей нужно, чтобы на поле было 11 игроков. Бруну Фернандеш, конечно, выходил на поле в прошлых двух встречах, но он не играл. Надеюсь, что в матче с Францией он наконец начнет что-то делать, потому что он — игрок с невероятным потенциалом. Он умеет пасовать, забивать, зарабатывать пенальти и забивать их, реализовывать штрафные. Ему есть что дать сборной Португалии, но реальность такова, что его не было в первых двух матчах», — приводит Mirror слова Моуринью.

Сегодня, 23 июня состоится последний день группового турнира Евро-2020. В 22.00 (мск) пройдет матч Португалия — Франция. Португальцы идут на втором месте в группе F с 3 очками в 2 матчах, французы лидируют с 4 очками в 2 встречах.