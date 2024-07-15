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Сегодня, 15:02

Моуринью поздравил самого себя с победой Испании на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Португальский тренер Жозе Моуринью иронично прокомментировал победу сборной Испании над Англией в финале Евро-2024.

Специалист выложил фотографии на которых он, будучи тренером «Реала», находится рядом с Альваро Моратой и Начо Фернандесом.

«2024. Победитель Лиги чемпионов в статусе капитана Начо Фернандес. Победитель чемпионата Европы в статусе капитана Альваро Мората. Поздравляю их и тренера, который подарил им дебют, когда они еще были в академии», — написал Моуринью, добавив смайлик со смехом.

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Жозе Моуринью
Чемпионат Европы по футболу
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