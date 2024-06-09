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Моуринью: «Не верю, что Роналду может уехать с чемпионата Европы без забитых мячей»

Алина Савинова
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью предположил, чего ждать от форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками Португалии на групповой стадии будут национальные команды Турции, Грузии и Чехии. Первый матч на турнире португальцы проведут 18-го числа против Чехии.

«Криштиану — тот, кто отлично понимает, каковы его цели, как тренер хочет его использовать — играть каждую минуту в каждом матче или использовать его в ключевые моменты. Но многое происходит внутри, между ними. Он имеет большое влияние, и он будет забивать свои голы. Я не верю, что он может уехать с чемпионата Европы без забитых мячей», — приводит Goal слова Моуринью.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. Всего за национальную команду своей страны он провел 206 матчей, в которых отметился 128 голами.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/jose-mourinho-explains-why-128-goal-cristiano-ronaldo-wont-draw-euro-2024-blank-portugal-international-record/blt7d57832cc94033ac#cs7e3f26d6e13bf7e4
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
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