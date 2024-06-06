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Сегодня, 15:33

Моуринью: «Сейчас у сборной Португалии лучший состав, который когда-либо был»

Алина Савинова
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил нынешний уровень сборной Португалии в преддверии Евро-2024.

«Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, но с точки зрения глубины и качества состава сейчас у сборной Португалии лучший состав, который когда-либо был. Главное, чтобы они были уверены в себе и верили, что могут обыграть кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия лучше всех. Но Испания, Франция, Англия и Германия не лучше», — цитирует Моуринью The Independent.

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Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками сборной Португалии на групповом стадии будут национальные команды Турции, Грузии и Чехии. Первый матч на турнире португальцы проведут 18-го числа против Чехии. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/jose-mourinho-harry-kane-england-portugal-portuguese-b2557849.html
Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
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