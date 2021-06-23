Моуринью по-прежнему считает сборную Франции фаворитом Евро-2020

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что сборная Франции остается фаворитом Евро-2020.

«Для меня Франция по-прежнему фаворит на этом Евро. Плохой результат против Венгрии на полном стадионе в Будапеште не изменил этого. Но я беспокоюсь о Португалии. Мы можем победить или сыграть вничью, но у Франции больше мощи, и да, я беспокоюсь. Если Португалия проиграет и завершит групповой этап всего с тремя очками, нам придется доставать калькуляторы», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Матч Португалия — Франция состоится в среду, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (Мск).