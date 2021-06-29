Моуринью оценил игру Модрича в матче Хорватии с Испанией
19:53
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре полузащитника сборной Хорватии и «Реала» Луке Модриче. Ранее хорваты проиграли Испании (3:5 ДВ) в 1/8 финала Евро-2020.
«Вчера, когда Модрич покинул стадион после дополнительного времени, ему аплодировали не только хорватские болельщики, но и весь стадион — даже испанские болельщики. Он является игроком, которого все уважают», — цитирует Моуринью talkSPORT.
Сборная Хорватии 28 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 проиграла команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю