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Моуринью оценил игру Модрича в матче Хорватии с Испанией

19:53
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре полузащитника сборной Хорватии и «Реала» Луке Модриче. Ранее хорваты проиграли Испании (3:5 ДВ) в 1/8 финала Евро-2020.

«Вчера, когда Модрич покинул стадион после дополнительного времени, ему аплодировали не только хорватские болельщики, но и весь стадион — даже испанские болельщики. Он является игроком, которого все уважают», — цитирует Моуринью talkSPORT.

Сборная Хорватии 28 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 проиграла команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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