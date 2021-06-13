Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Они вместе работали в «Тоттенхэме».

«Не могу перестать думать о том, что произошло. Но случившееся — повод для того, чтобы порадоваться, а не огорчиться. Радует, что футбол развивается в том направлении, в котором организация игр, квалификация врачей, протоколы безопасности позволили Кристиану остаться с нами, со своей семьей и остаться в живых.

Этот случай гораздо важнее футбола. Верю, что он показал все то хорошее, что есть в футболе. Любовь, солидарность, дух семьи. Вчера я молился и плакал. Футбол объединил людей, пускай в трагичной ситуации, и в итоге все мы радуемся тому, что Кристиан выжил», — приводит слова Моуринью Talksport.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.