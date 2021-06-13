Моуринью — об Эриксене: «Молился и плакал. Рад, что Кристиан жив»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Они вместе работали в «Тоттенхэме».
«Не могу перестать думать о том, что произошло. Но случившееся — повод для того, чтобы порадоваться, а не огорчиться. Радует, что футбол развивается в том направлении, в котором организация игр, квалификация врачей, протоколы безопасности позволили Кристиану остаться с нами, со своей семьей и остаться в живых.
Этот случай гораздо важнее футбола. Верю, что он показал все то хорошее, что есть в футболе. Любовь, солидарность, дух семьи. Вчера я молился и плакал. Футбол объединил людей, пускай в трагичной ситуации, и в итоге все мы радуемся тому, что Кристиан выжил», — приводит слова Моуринью Talksport.
Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/894511/christian-eriksen-jose-mourinho-prayed-cried-football-hojbjerg/
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