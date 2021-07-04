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Моуринью — о сборной Италии: «Смесь молодости и опыта в команде идеальная»

14:57
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что думает о сборной Италии перед полуфинальным матчем Евро-2020 с Испанией.

«Я сейчас на карантине в Риме, но даже отсюда я чувствую, что все взволнованы и хорошо относятся к команде. Они не прости хорошо выступили на Евро, они и раньше хорошо выступали. Смесь молодости и опыта в команде идеальная, у них есть ноу-хау, они очень хорошо обороняются. Бонуччи и Кьеллини могут играть с закрытыми глазами, они действуют рядом уже кучу лет», — цитирует Моуринью Talk Sport.

Матч 1/2 финала Евро-2020 между Италией и Испание состоится во вторник, 6 июля.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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