Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

«Если говорить о тех, кто исполнял пенальти, то поставить Сака последним — тяжелое решение. В такой момент вся ответственность ложится на плечи молодого игрока — это очень сложно для него. Мне очень его жаль.

Где в такой ситуации были Стерлинг, Стоунс, Шоу? Гарет Саутгейт кажется мне честным парнем, который защищает своих футболистов. Он никогда не скажет, что футболисты были не готовы бить», — сказал Моуринью Talksport.

Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.