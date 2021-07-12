Моуринью — о поражении сборной Англии в серии пенальти: «Где были Стерлинг, Стоунс и Шоу?»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро-2020 (1:1, по пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
«Если говорить о тех, кто исполнял пенальти, то поставить Сака последним — тяжелое решение. В такой момент вся ответственность ложится на плечи молодого игрока — это очень сложно для него. Мне очень его жаль.
Где в такой ситуации были Стерлинг, Стоунс, Шоу? Гарет Саутгейт кажется мне честным парнем, который защищает своих футболистов. Он никогда не скажет, что футболисты были не готовы бить», — сказал Моуринью Talksport.
Турнир проходил с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/news/mourinho-shaw-questioning-saka-penalty-cost-england-euro-2020
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