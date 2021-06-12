Мостовой заявил, что сборной России по силам отнять очки у Бельгии из-за отсутствия Де Брейне и Витселя
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что национальной команде по силам отнять очки у Бельгии из-за отсутствия ключевых футболистов бельгийской команды.
«Шансы зацепиться за очки с бельгийцами есть, потому что у них три основных футболиста играть не будут. Двое точно, это Де Брейне и Витсель, а Азар, скорее всего, будет в запасе. Не стоит забывать, что играем дома, 30 тысяч болельщиков будет, поэтому, наверное, шансы будут. К тому же тактика наша, скорее всего, будет в игре в 7-8 защитников», — цитирует ТАСС Мостового.
Матч первого тура группового турнира Евро-2020 Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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