Мостовой уверен, что сборная России выйдет из группы на Евро-2020
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. В первом матче на турнире россияне сыграют против сборной Бельгии.
«Я думаю, что этот турнир не будет похож на все предыдущие и все мы понимаем почему. Мы живем в непростое время, связанное с ковидом. Плюс многие команды будут играть без болельщиков. В этом, кстати, одно из преимуществ нашей сборной, которая завтра будет играть в прекрасном Санкт-Петербурге. На трибунах будет как минимум 30 тысяч болельщиков, а бельгийцев там будет, может, быть 20 человек.
Кроме того, у сборной Бельгии три основных футболиста под вопросом. Наши получают небольшое преимущество, и я не удивлюсь ничейному результату.
Могу смело сказать, что из группы мы выйдем. По новому формату даже третья команда выходит из группы. Возможен ли выход в четвертьфинал? Если мы не попадем на группу, где играет Франция, Италия и Португалия — то России все по силам. В остальных группах команды ни в чем не превосходят нашу сборную», — сказал Мостовой.
Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Вячеслав Короткин)
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