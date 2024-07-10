Мостовой: «Пока рано сравнивать сборную Испании с чемпионским поколением»

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» сравнил чемпионское и нынешнее поколение сборной Испании по футболу.

— Сейчас есть что-то похожее на прошлое поколение. Надо дождаться последнего матча. Если выиграешь финал, тебя будут сравнивать. А если не выиграешь, то что тогда? Поэтому надо дождаться. Не забывайте, мы говорим про поколение.

Я еще в самом начале отмечал, что там есть такой футболист, как Гави, который получил серьезную травму. Шикарный парень, тоже считается одним из лучших. Есть Фати. Но пока нельзя их сравнивать с прошлым поколением, где были Хави, Иньеста и прочие. Те выиграли все, что только можно, а новое поколение только идет к этой цели. Вот лет через 5-10 мы скажем, можно ли сравнить или нет. Когда они поставят трофеи и скажут: «Вот что мы выиграли, наше поколение, а теперь вы покажите», тогда можно будет сравнить, а сейчас — нет, — сказал Мостовой «СЭ».

Сборная Испании вышла в финал Евро-2024, победив французов (2:1). Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Александр Абустин