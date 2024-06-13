Мостовой рассказал, какую сборную будет поддерживать на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, чего ждет от чемпионата Европы.

— Смотреть буду обязательно. А как можно не смотреть один из главных турниров?

— У кого больше шансов на победу на Евро-2024?

— Ясно, что фавориты от турнира к турниру одни и те же. И очевидно, что в каждом турнире есть команда-сюрприз. За кого больше буду переживать? За Испанию и Францию. За те страны, в которых у меня родились дети. В Испании я вообще 15 лет прожил. Но по ходу Евро ещй появится команда-сюрприз, за которую мы будем больше болеть. Будет интересно посмотреть на Италию. Итальянцы — действующие чемпионы Европы, хотя два раза подряд не попадали на чемпионат мира. Италию я тоже буду поддерживать, она мне всегда нравилась, — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.