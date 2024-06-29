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Сегодня, 21:28

Мостовой — о сборной Италии: «Как ты хочешь чего-то добиться, когда у тебя в нападении Ретеги и Скамакка?»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной Италии в матче против Швейцарии (0:2) в 1/8 финала Евро-2024.

«Еще несколько дней назад говорил: не добавь арбитр матча Италия — Хорватия столько времени, «Скуадра адзурра» уже дома смотрела бы футбол вместе со Спаллетти. Здесь результат закономерен, исходя из того, что Швейцария демонстрировала хороший футбол в группе, а итальянцы ничего не показывали. Я был удивлен, почему не было Иммобиле и других креативных людей. Как ты хочешь чего-то добиться, когда у тебя в нападении Ретеги, который 5 раз коснулся мяча с Хорватией, и Скамакка, коснувшийся мяча сегодня раз 12? Всегда на больших турнирах забивают креативные игроки.

Почему у Якина не получилось в «Спартаке»? Красно-белые за последние 20 лет поменяли 17 тренеров. Единственный, кто выиграл чемпионство — Каррера. У кого-то получилось, а у кого-то нет. Спаллетти пришел в «Наполи», сложилась так ситуация, что они выиграли чемпионство. Вечного ничего не бывает», — сказал Мостовой «СЭ».

Команда Мурата Якина вышла в четвертьфинал Евро-2024, где ее соперником станет победитель встречи между сборными Англии и Словакии.

Александр Мостовой
Мурат Якин
Евро-2024
Лучано Спаллетти
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