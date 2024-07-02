Мостовой о Евро-2024: «Хвалят только тех, кто отбивается и проигрывает. Победителей все ругают»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике в адрес ведущих сборных на Евро-2024.

«Обратите внимание, что хвалят только те команды, которые большую часть времени отбиваются и потом проигрывают. Говорят, они играют с поднятой головой и прочее. Но почему-то победителей все ругают. Я думаю: «Нихрена себе». Вот как так? Что они могут сделать, когда 11 человек стоят сзади и отбивают эти мячи по трибунам. Нормально это?» — сказал Мостовой «СЭ».

2 июля пройдут заключительные встречи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В 19:00 состоится матч между сборными Румынии и Нидерландов. В 22:00 сыграют команды Австрии и Турции.

Александр Абустин