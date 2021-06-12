Мостовой поблагодарил фанатов за поддержку после того, как его вывели из заявки сборной России из-за ковида

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как футболиста вывели из заявки на Евро-2020 из-за коронавируса.

«Хотелось бы сказать вам большое спасибо за ваши слова поддержки в этот неприятный для меня момент, но такое происходит в жизни, и никто от этого не застрахован. Команде сегодня удачи и хорошего выступления на турнире. Всем здоровья», — написал у себя в Instagram Мостовой.

11 июня стало известно, что Мостовой был выведен из заявки сборной России на чемпионат Европы из-за неблагоприятного результата ПЦР-теста на коронавирус. Вместо него в состав команды включен защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).