Мостовой поблагодарил фанатов за поддержку после того, как его вывели из заявки сборной России из-за ковида
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как футболиста вывели из заявки на Евро-2020 из-за коронавируса.
«Хотелось бы сказать вам большое спасибо за ваши слова поддержки в этот неприятный для меня момент, но такое происходит в жизни, и никто от этого не застрахован. Команде сегодня удачи и хорошего выступления на турнире. Всем здоровья», — написал у себя в Instagram Мостовой.
11 июня стало известно, что Мостовой был выведен из заявки сборной России на чемпионат Европы из-за неблагоприятного результата ПЦР-теста на коронавирус. Вместо него в состав команды включен защитник «Динамо» Роман Евгеньев.
На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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