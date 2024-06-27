Мостовой: «Не помню Рангника в «Локомотиве» — нефутбольные люди мне неинтересны»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера сборной Австрии Ральфа Рангника.

«В сборной Австрии все футболисты играют в топ-лигах, это не «Локомотив». В футбол играют не тренеры и менеджеры, а футболисты. Рангник играть не умеет, ха-ха. А что касается работы Рангника в «Локомотиве», то я вообще его там не помню. Мне нефутбольные люди неинтересны», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сборная Австрии под руководством Рангника вышла в плей-офф Евро-2024 с первого места в группе. Ранее немецкий специалист работал в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года.