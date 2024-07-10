Мостовой — о Ямале: «На уровне Месси и Роналду он точно не будет»

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сборной Испании Ламина Ямаля на Евро-2024.

«На уровне Месси и Роналду он точно не будет. Он немножко другой. Да, много футболистов начинали в 17-18 лет. Ямаль побил все эти рекорды, это уникальный случай, что он в 16 лет выступает в сборной, забивает. У него хорошая левая нога, он быстрый, думает, правильно все отдает. Но как Месси он, конечно, не будет. Мы еще долго не увидим футболистов с такой статистикой. Потому что, как я вспоминаю, когда Месси начал бить рекорды, то многих футболистов возносили чуть ли не до небес. Но кто-нибудь дорос до его уровня? А он уже играет больше 20 лет. Пока мы не видим, чтобы кто-то дорос», — сказал Мостовой «СЭ».

Ламин Ямаль провел на Евро-2024 шесть матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Сборная Испании в полуфинале обыграла французов (2:1) и в финале встретится с победителем пары Нидерланды — Англия.

Александр Абустин