Мостовой: «Криштиану — мой любимец»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» назвал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду одним из своих любимых футболистов.

«Еще с особенным вниманием буду наблюдать за Криштиану. Вот кто мой любимец! Уму непостижимо — в 39 лет так себя держать, бить рекорды! Мне вообще порой кажется — этот человек из железа. Я очень переживал, когда у Роналду случилось недопонимание с тренером, оказался в запасе. К такому человеку можно и побольше уважения. Роналду не должен сидеть в запасе! Тем более я смотрел внимательно — играл он здорово. Обузой для команды не был. Сейчас, надеюсь, на лавке сидеть не будет. Для всех нас станет большой бедой, когда эти двое — Криштиану и Месси — закончат. Какие бы Беллингемы ни наступали на пятки. Недавно я размышлял — по возрасту вполне мог соприкоснуться с Криштиану на поле. Вспомнил — точно, было! Чему-то был посвящен матч в Португалии, приехали играть со «Спортингом». Нам указали на паренька: «У этого большое будущее». Присмотрелись — да, неплохой. Это и был Роналду!» — заявил Мостовой.