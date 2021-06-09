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Моргенштерн отреагировал на попадание своих треков в плейлист сборной Украины

22:43
Моргенштерн. Фото Instagram Instagram Моргенштерна.
Моргенштерн. Фото Instagram
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Российский рэпер Моргенштерн прокомментировал попадание своих композиций в плейлист сборной Украины к Евро-2020.

«Это любовь», — написал артист в stories Instagram и добавил голубое и желтое сердце.

Instagram Моргенштерна.
Instagram Моргенштерна.

Украинские футболисты включили в свой плейлист три композиции Моргенштерна: «Ствол», Show и «Новая волна». 8 из 15 песен украинского плейлиста — треки российских исполнителей.

После резонанса в украинских СМИ список композиций на ресурсе Spotify был отредактирован. Теперь там 50 песен, и ни одного российского исполнителя. В списке треки таких исполнителей, как The White Stripes, Oasis, Depeche Mode, AC/DC, Fatboy Slim, Robbie Williams и других.

28 апреля 2021 года Моргенштерн был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Ему был запрещен въезд в страну.

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.

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