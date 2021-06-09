Моргенштерн отреагировал на попадание своих треков в плейлист сборной Украины
Российский рэпер Моргенштерн прокомментировал попадание своих композиций в плейлист сборной Украины к Евро-2020.
«Это любовь», — написал артист в stories Instagram и добавил голубое и желтое сердце.
Украинские футболисты включили в свой плейлист три композиции Моргенштерна: «Ствол», Show и «Новая волна». 8 из 15 песен украинского плейлиста — треки российских исполнителей.
После резонанса в украинских СМИ список композиций на ресурсе Spotify был отредактирован. Теперь там 50 песен, и ни одного российского исполнителя. В списке треки таких исполнителей, как The White Stripes, Oasis, Depeche Mode, AC/DC, Fatboy Slim, Robbie Williams и других.
28 апреля 2021 года Моргенштерн был внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Ему был запрещен въезд в страну.
На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю