Мората рассказал о своем самочувствии после получения травмы во время празднования победы над Францией

Нападающий сборной Испании Альваро Мората ответил на вопрос о том, сможет ли он принять участие в финале Евро-2024.

Во время празднования победы над Францией (2:1) в полуфинале турнира футболист получил повреждение в результате столкновения с сотрудником безопасности стадиона. После этого инцидента Мората смог подняться на ноги, но заметно хромал.

«Смогу ли сыграть в воскресенье? Не знаю. Мне больно», — приводит слова Мораты журналист Керри Хау в своих соцсетях.

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы. В решающем матче команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем матча Нидерланды — Англия, который пройдет 10 июля. Финал Евро состоится 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.