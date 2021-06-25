Мората получил угрозы после матча с Польшей

Нападающий сборной Испании Альваро Мората признался, что получал угрозы после матча с Польшей на Евро-2020. В той встрече форвард не реализовал много моментов.

«Я не спал 9 часов после игры с Польшей, получал угрозы, оскорбления в адрес моей семьи, слова, что моих дети умрут... но я в порядке. Может быть, несколько лет назад меня бы это угнетало, и я бы провел несколько недель в изоляции от всего мира», — цитирует Marca Морату.

На Евро-2020 Мората провел 3 матча в групповой стадии и забил 1 гол.